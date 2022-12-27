В такое верили лишь в СССР: подлог Ларисы Долиной сегодня высмеял каждый

Фильм «Чародеи» отличается не только лихо закрученным сюжетом и потрясающей актерской игрой, но и обилием песен, ставших впоследствии хитами. Вот только исполнить свои композиции самостоятельно удалось далеко не всем артистам.

Среди счастливчиков оказались Александр Абдулов, Семен Фарада, Эммануил Виторган и Михаил Светин. А вот юной актрисе Анне Ашимовой, воплотившей в картине Нину Пухову, не повезло.

По сюжету героиня артистки пела песню «Три белых коня», вот только членам худсовета исполнение Ашимовой не понравилось. В результате композицию отдали 27-летней Ларисе Долиной.

Сегодня такой подлог высмеял бы каждый, но в СССР все поверили в происходящее на экране. Джазовая певица блестяще исполнила композицию, а Ашимова так уверенно держалась в кадре, что многие и подумать не могли, что на самом деле поет вовсе не она.