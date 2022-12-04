В такое преображение сложно поверить: как изменилась Ирина Пегова за 20 лет (фото)

Ирина Пегова еще в детстве решила, что будет артисткой. Своего она добилась: окончила ГИТИС и впервые засветилась на экране в возрасте 23 лет.

Тогда знаменитость сыграла военного ветврача в картине «Спартак и Калашников». После этого, как говорится, закрутилось-понеслось. Пегова появилась и в других ярких проектах, активно снимается она и сегодня.

Казалось бы, за прошедшие годы актриса могла сильно измениться. Удивительно, но факт: звезда сумела сохранить и свою молодость, и красоту. Поклонники уверяют, что время не властно над их любимой артисткой.

Между тем интернет-пользователи предполагают, что секрет Пеговой заключается в том, что она следит за собой и своим весом. Ранее знаменитость сильно похудела, избавившись от 15 лишних кило, которые набрала за время беременности. По мнению многих, именно это преображение и помогло Ирине выглядеть так же молодо и привлекательно, как на заре своей карьеры.