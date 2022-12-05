В такое не поверит ни один россиянин: на что Брэд Питт спустил первые большие деньги

Как считают многие, звезды Голливуда— это отдельная каста небожителей с космическими доходами и сумасшедшими тратами. Но так было не всегда, ведь когда-то будущие селебрити были довольно прагматичными и экономными людьми.

Так, Брэд Питт в начале своей карьеры даже не грезил о роскошных особняках, виллах и виноградниках. Свой первый приличный гонорар будущий кумир миллионов потратил на самые обыкновенные вещи: экономный актер купил кресло и лампу для квартиры. Многим в это трудно поверить, ведь в своем большинстве люди, получившие солидные деньги, сразу же тратят их на развлечения, путешествия или дорогие вещи.

Впрочем, Брэд Питт не единственный прагматик в кругу своих коллег. Рами Малек, известный по роли Фредди Меркьюри, потратил первые серьезные деньги на кофемашину, потому что не может жить без эспрессо. Знаменитая модель Синди Кроуфорд на свою дебютную приличную зарплату сделала ремонт в квартире, а Николь Кидман купила родителям стиральную машинку.

Голливудские звезды могу казаться людьми из параллельного мира, но на самом деле ничто человеческое им не чуждо.