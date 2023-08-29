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В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной

29 августа 2023 17:30
В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной

Фото парочки обсудили в Сети.

На фоне слухов о новом романе Надежды Бабкиной Интернет переполнен сочувствием к ее гражданскому мужу Евгению Гору. Но оказалось, что музыкант нашел утешение. Он проводит время в компании очаровательной шатенки, внешность которой кажется подозрительно знакомой.

В Сети появились снимки звезды «Трех аккордов» с красавицей Соной Берберян. Пользователи быстро выяснили, что знакомство это продолжается уже не первый год. Еще в 2018-м сама девушка выкладывала в социальные сети совместные снимки с Евгением. Уже тогда она заявляла, что давно знакома с Гором.

Публика сразу отметила поразительное сходство красотки Соны с солисткой «Русской песни». Фигуристая барышня имеет сходные черты лица и такую же широкую талию. Поклонники уверены, что Гор нашел в лице Берберян замену своей возлюбленной, которая теперь предпочитает отдыхать с директором Сергеем Рябовым.

В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Anatoly Lomokhov, Global Look Press/globallookpress.com, Социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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