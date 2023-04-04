В сыновья годится: только взгляните, кого женила на себе Воронина из «Дорожного патруля»

Личная жизнь Ирины Сотиковой походила на красивую сказку о любви. Актриса нашла себе избранника среди коллег по цеху, но многие не верили в ее счастливое будущее. Для подобных сомнений нашлась своя причина.

В 2015 году Сотикова, которую зрители полюбили в образе Ворониной из «Дорожного патруля», женила на себе актера Алексея Красноцветова. Артистку нисколько не смутил тот факт, что возлюбленный был младше ее на 14 лет. Звезда говорила в интервью, что в отношениях между мужчиной и женщиной возраст не играет большой роли.

Судя по всему, актриса ошиблась. Сотикова отмечала, что мечтает подарить мужу наследника, но сделать этого она так и не успела. Ребенка режиссеру подарила уже другая женщина. В настоящее время он воспитывает с актрисой Елизаветой Александровой дочь.

Сотикова же после разрыва с супругом больше не вдается в подробности о личном. Артистка с головой погрузилась в работу и радует поклонников новыми проектами со своим участием.