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В сыновья годится: только взгляните, кого женила на себе Воронина из «Дорожного патруля»

4 апреля 2023 10:00
В сыновья годится: только взгляните, кого женила на себе Воронина из «Дорожного патруля»

Брак артистки был обречен.

Личная жизнь Ирины Сотиковой походила на красивую сказку о любви. Актриса нашла себе избранника среди коллег по цеху, но многие не верили в ее счастливое будущее. Для подобных сомнений нашлась своя причина.

В 2015 году Сотикова, которую зрители полюбили в образе Ворониной из «Дорожного патруля», женила на себе актера Алексея Красноцветова. Артистку нисколько не смутил тот факт, что возлюбленный был младше ее на 14 лет. Звезда говорила в интервью, что в отношениях между мужчиной и женщиной возраст не играет большой роли.

В сыновья годится: только взгляните, кого женила на себе Воронина из «Дорожного патруля»

Судя по всему, актриса ошиблась. Сотикова отмечала, что мечтает подарить мужу наследника, но сделать этого она так и не успела. Ребенка режиссеру подарила уже другая женщина. В настоящее время он воспитывает с актрисой Елизаветой Александровой дочь.

Сотикова же после разрыва с супругом больше не вдается в подробности о личном. Артистка с головой погрузилась в работу и радует поклонников новыми проектами со своим участием.

Фото: Кадр из сериала «Дорожный патруль», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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