В сыновья годится: Ирина Безрукова подогрела слухи о новом романе

Ирина Безрукова всполошила общественность, появившись на одной из кинопремьер вместе с импозантным мужчиной. Артистка не стеснялась проявлять чувства к своему спутнику и крепко держала его за руку. Как того и следовало ожидать, в Сети заговорили о новом романе знаменитости.

Журналистам портала «СтарХит » удалось связаться с Безруковой, которая лишь подогрела слухи о бурной личной жизни. Звезда охотно поделилась подробностями о знойном брюнете, который ей в сыновья годится.

По словам актрисы, она уже привыкла к тому, что стоит ей только показаться на публике вместе с коллегой или с другом мужского пола, как их тут же отправляют в ЗАГС. Но в итоге артистка все равно не стала открещиваться от связи со статным красавцем, который оказался ее PR-агентом.