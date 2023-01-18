«В свои 43 года я бомж»: как Шура оказался на улице, потеряв 35 миллионов

Не секрет, что у некоторых звезд шоу-бизнеса много вредных привычек и пагубных зависимостей. Исключением не стал и Шура.

Популярный исполнитель уже в 2003 году «подсел» на запрещенные вещества. В таком состоянии он решил приобрести недвижимость стоимостью 100 тысяч долларов. Учитывая состояние певца, ему посоветовали переписать квартиру на другого человека, чтобы избежать любых недоразумений. Музыкант так и сделал, но позже пожалел об этом.

Через 15 лет после покупки звезде сообщили, что его апартаменты уже проданы, а ему необходимо освободить жилье. Так произошло по вине официального владельца, который за эти годы успел залезть в миллионные долги. Суд также не поддержал иск певца о возвращении квартиры и Шура признался: «В свои 43 года я бомж».

Знаменитый музыкант получил ключи от своей новой недвижимости только в прошлом году, и теперь он точно не станет переписывать ее на постороннего человека.