В свои 35 выглядел на 15 лет: как сложилась жизнь героя шоу «Малахова»

Дениса Вашурина из Владивостока часто принимают за школьника, но молодому человеку уже 35 лет – все дело в редком эндокринологическом заболевании.

Еще в 7 классе Денис стал обращать внимание, что развивается не так, как сверстники.

Диагноз герою так и не поставили.

Физические особенности не мешают Вашурину жить активной жизни, вести свой блог и заниматься творчеством.

На личном фронте у необычного парня тоже все в порядке – Денис счастлив с девушкой по имени Анна Синякина, которая младше избранника на 7 лет. У героя есть пес по имени Волкер – недавно его похитили дети и даже хотели продать собаку, но добрые люди вернули Денису его любимца.