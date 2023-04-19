В свое время Гайдай выдвинул Крачковской странное условие: в противном случае отказывался снимать

Наталья Крачковская прославилась работами с самыми именитыми советскими режиссерами. В течение многих лет она поражала зрителей яркими ролями, но самых запоминающихся героинь предлагал ей Леонид Гайдай. И, как оказалось, постановщик соглашался работать с артисткой только при одном условии.

Дело в том, что Гайдай был в восторге от внешности Крачковской. Особенно он ценил ее пышные формы и даже запрещал худеть, заявляя, что в противном случае не будет снимать ее в своих картинах.

При этом, как пишет портал «Комсомольская правда», его требования были настолько серьезными, что он прописал звезде экрана специальную диету. Однажды Крачковская начала сбрасывать вес из-за болезни, что расстроило постановщика. И он настоятельно попросил ее питаться пончиками и пирожками, лишь бы она восстановила прежнюю фигуру.