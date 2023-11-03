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В «Сватах» заменили главную звезду, но никто не заметил: видно только на этом кадре (фото)

3 ноября 2023 08:45
В «Сватах» заменили главную звезду, но никто не заметил: видно только на этом кадре (фото)

Создатели сериала пошли на смелый шаг ради безопасности звезд.

Ситком «Сваты» стал одним из самых популярных проектов последних лет. Зрители не только России и Украины осыпают сериал комплиментами, а наличие ляпов и неточностей, как оказалось, не сказывается на рейтингах шоу.

Так, в одной из серий создатели решили заменить главную героиню Валентину Будько на актера массовки. В шестой серии пятого сезона она собирается везти внучку Женю в больницу и садится в машину вместе с Ольгой Ковалевой, которую играет Людмила Артемьева. И, пока бабушки мчат по улице, можно заметить, что Будько за рулем заменяет актер-мужчина, одетый в сарафан и парик.

Неожиданная подмена шокировала некоторых зрителей. Другие же отметили, что ляп не делает любимый сериал хуже, а продюсеры таким образом хотели всего лишь обезопасить звезд экрана, которые вряд ли могут похвастаться навыками экстремального вождения.

В «Сватах» заменили главную звезду, но никто не заметил: видно только на этом кадре (фото)
Фото: Кадры из сериала «Сваты»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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