В «Сватах» допустили самый смешной ляп: касается отчества главного героя

При создании любого фильма или сериала не обойтись без случайных киноляпов. И чем масштабнее проект, тем больше в нем будет неточностей, расхождений, а иногда и очень досадных оплошностей.

Не обошлось без этого и в популярной комедии «Сваты». Внимательные зрители отмечали в ней немало огрехов, но один из них рассмешит даже первоклассника. В третьей серии четвертого сезона в кадр попадает стенд, на котором изображены политработники ЦК КПСС. В их число попал и один из героев сериала Юрий Анатольевич Ковалев.

Вот только если поставить на паузу и вчитаться, можно заметить, что написано там совсем другое. По чьей-то оплошности фото персонажа обозначено как «Ковалев Юрий Анатольевичвич». Самые добродушные зрители предполагают, что это сделано специально — мол, маленькая шутка для аудитории. Но, скорее всего, съемки велись впопыхах, и кто-то из ассистентов не исправил собственную опечатку.