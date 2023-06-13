В свадебном платье, но без жениха: дочь Малинина отличилась за границей (фото)

Устинья Малинина снова оказалась в центре всеобщего внимания. В жизни звездной наследницы произошло важное событие. В торжественный день яркая блондинка отличилась неожиданной выходкой.

Дочь Александра Малинина сдала выпускные экзамены, окончив третий курс Королевской академии музыки в Лондоне. Отец и мать пришли на выступление Устиньи и остались в полном восторге. Эмма Малинина опубликовала в социальных сетях совместные снимки с наследницей, которые впечатлили интернет-пользователей.

Подписчиков удивил внешний вид Устиньи. Студентка выбрала для выступления платье, похожее на свадебное.

«Поздравляю вас, платье красивое. Я думала, что замуж выходит ваша красавица», — заметила одна из поклонниц.

Вот только жениха рядом с наследницей артиста не оказалось. Стоит отметить, что замуж Устинья действительно выходит. В феврале избранник девушки по имени Зак сделал ей предложение — возлюбленные вовсю готовятся к свадьбе.