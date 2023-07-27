В свадьбе Тоси из фильма «Москва слезам не верит» граждан СССР смутила одна деталь: иностранцы не заметили

Мелодрама «Москва слезам не верит» принесла Раисе Рязановой огромную популярность. Ее милая и скромная Тося полюбилась зрителям не меньше, чем главная героиня. Однако одна сцена с ее участием смутила многих поклонников картины.

Речь идет об эпизоде, где Тося и Николай гуляют на своей свадьбе. После спешного и целомудренного поцелуя молодоженов гости им аплодируют и начинают петь «По Дону гуляет казак молодой...». Весьма странный выбор композиции для такого торжества.

Кроме того, в фильме есть сцена, где три главные героини сидят на даче и исполняют песню Людмилы Зыкиной «Стою под тополем». Композицию тоже нельзя назвать жизнерадостной.

О выборе песен Раиса Рязанова рассказала уже спустя много лет. Актеры, по ее словам, сами решали, что будут исполнять в кадре. Меньшов предоставил подопечным полную свободу в этом вопросе, чтобы картина смотрелась более жизненно и достоверно.

Правда, многие зрители не оценили музыкальный выбор актеров, посчитав песни слишком упадническими. А за рубежом это даже не заметили, ведь композиции знакомы лишь русскоязычной аудитории.