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Киноафиша Статьи В свадьбе Тоси из фильма «Москва слезам не верит» граждан СССР смутила одна деталь: иностранцы не заметили

В свадьбе Тоси из фильма «Москва слезам не верит» граждан СССР смутила одна деталь: иностранцы не заметили

27 июля 2023 08:30
В свадьбе Тоси из фильма «Москва слезам не верит» граждан СССР смутила одна деталь: иностранцы не заметили

Эту странность трудно объяснить.

Мелодрама «Москва слезам не верит» принесла Раисе Рязановой огромную популярность. Ее милая и скромная Тося полюбилась зрителям не меньше, чем главная героиня. Однако одна сцена с ее участием смутила многих поклонников картины.

Речь идет об эпизоде, где Тося и Николай гуляют на своей свадьбе. После спешного и целомудренного поцелуя молодоженов гости им аплодируют и начинают петь «По Дону гуляет казак молодой...». Весьма странный выбор композиции для такого торжества.

В свадьбе Тоси из фильма «Москва слезам не верит» граждан СССР смутила одна деталь: иностранцы не заметили

Кроме того, в фильме есть сцена, где три главные героини сидят на даче и исполняют песню Людмилы Зыкиной «Стою под тополем». Композицию тоже нельзя назвать жизнерадостной.

О выборе песен Раиса Рязанова рассказала уже спустя много лет. Актеры, по ее словам, сами решали, что будут исполнять в кадре. Меньшов предоставил подопечным полную свободу в этом вопросе, чтобы картина смотрелась более жизненно и достоверно.

Правда, многие зрители не оценили музыкальный выбор актеров, посчитав песни слишком упадническими. А за рубежом это даже не заметили, ведь композиции знакомы лишь русскоязычной аудитории.

Фото: кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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