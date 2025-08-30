В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф

Оказывается, она давно была знакома с Джеймсом.

В экранизации «Сумерек» создатели показали превращение в вампиров лишь трех персонажей: Джаспера, Розали и, конечно, Эдварда. Их прошлое помогло зрителям лучше понять характеры и мотивы, а также добавило драматизма в общую историю.

А вот любимицу фанатов — загадочную и харизматичную Элис Каллен — оставили без внимания. И хотя этому есть логическое объяснение (она не могла рассказать о прошлом, так как забыла его), решение кажется упущенной возможностью. Биография Элис могла бы стать основой для отдельного спин-оффа.

История Элис: от проклятия к спасению

Из книг мы узнакм, что при рождении героиню звали Мэри Элис Брэндон, и появилась она на свет в 1901 году в Билокси, штат Миссисипи. С самого детства у девочки проявлялся дар предвидения — пусть и не всегда точный. В маленьком городке слухи быстро расползались, и способности Элис начали воспринимать не как благословение, а как проклятие.

Ее жизнь окончательно изменилась после страшного видения: Элис увидела смерть своей матери от рук незнакомца. Видение сбылось, и новое показало еще более мрачную правду — убийцей был ее собственный отец, связавшийся с любовницей.

Попытка обратиться в полицию обернулась катастрофой: отец убедил всех, что дочь «не в своем уме», и отправил ее в психиатрическую больницу.

Там Элис подверглась шоковой терапии, потеряла память, но обрела неожиданного друга — вампира, который работал в клинике и заменил ей семью. Именно он попытался спасти ее, когда на след девушки вышел ищейка Джеймс.

Элис предвидела собственную гибель: все варианты будущего заканчивались одинаково. Тогда друг решился на крайний шаг — обратил ее сам и пожертвовал собой, вступив в схватку с сильным охотником.

Когда Джеймс добрался до Элис, ее кровь уже изменилась. Вампир оставил ее в покое, так как хорошо знал все минусы такой жизни. Очнувшись, девушка вновь не помнила прошлого из-за жуткой боли при превращении, а ее дар усилился.

Первое видение показало ей Джаспера Уитлока и счастливое будущее с семьей Калленов. Она выждала время и явилась к своему возлюбленному в тот час, когда это было суждено.

К слову, потеря памяти сыграла с ней злую шутку: Элис не сразу, но узнала Джеймса, когда он впервые появляется в первой части «Сумерек».

Иронично, что их судьбы с Беллой оказались похожими — обе едва не стали жертвами одного и того же кровососа, который был одержим запахом их крови. Если «Сумеркам» и нужен новый фильм, то он должен рассказывать именно про Элис.

