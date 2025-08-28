Меню
28 августа 2025 11:21
В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»

Терли свинки, друг другу спинки.

Студия Ghibli расставила точки над «и» в вопросе, который фанаты обсуждали больше 20 лет. В письме одному из зрителей авторы «Унесённых призраками» в официальном письме объяснили, почему родители Тихиро превратились в свиней и что на самом деле скрыто за этим образом. Ответ оказался куда глубже, чем просто «съели чужую еду» аки хряки.

Свиньи как символ жадности

Сотрудник студии написал, что превращение родителей — это аллегория на жадность и потребительство. Миядзаки обращается к японской истории: в конце 80-х страна пережила экономический спад, и в обществе, уставшем от бесконечной погони за богатством, возникло ощущение, что люди теряют человечность.

Они набрасываются на еду, не думая о чужих правилах и границах — и мгновенно теряют человеческий облик.

По словам студии, это состояние необратимо. Как только человек полностью поддается жадности, вернуть прежнюю сущность уже невозможно. И именно поэтому сцена, в которой Тихиро должна узнать родителей среди десятков одинаковых свиней, так важна.

Почему Тихиро сразу поняла, где её родители

Ответ студии развеивает миф о «магическом шестом чувстве героини». Тихиро знала, что в загоне нет её родителей, потому что она изменилась.

За время путешествия через мир духов она научилась видеть суть вещей, а не только их форму. Это и есть центральная идея картины: не волшебное сердце спасает героиню, а её взросление.

Миядзаки и философия превращений

Миядзаки не случайно использует метаморфозы в своих работах. В том же «Порко Россо» герой добровольно становится свиньёй, наказывая себя за ошибки прошлого. Здесь та же логика: внешний облик отражает внутреннее состояние.

В японской культуре превращение в животное — это зеркало души. Свиньи в «Унесённых» символизируют бездумное потребление, грубое вмешательство в чужой мир, потерю гармонии с собой и природой.

Фильм про взросление, а не про магию

В финале Тихиро не колдует и не вырывает родителей из чужого заклятия. Она прощает их. Это путь взросления: принятие, ответственность и отказ от прежних страхов.

Ghibli подчёркивает, что «Унесённые» — не сказка про девочку с «особенным сердцем», а история о том, как страхи и пороки становятся реальностью, если им поддаться. И как человек может выбрать другой путь.

Родители правда свиньи, а Юбаба — из Европы: важные, но незаметные пасхалки «Унесенных призраками».

Фото: Кадр из фильма «Унесённые призраками»
Игорь Мустафин
