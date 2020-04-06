«В стразах, как я люблю»: Волочкова шокировала подписчиков свадебным платьем с маской от вируса 

Анастасия Волочкова показала в своем Instagram длинное свадебное платье в стразах, чем поразила пользователей сети. Экс-прима Большого театра отметила, что практически все приготовления к значимому торжеству в ее жизни готовы.

На видео Анастасия стоит в гостиной, напротив своего огромного портрета на стене, и позирует в свадебное платье, расшитом золотыми нитями и усыпанном множеством блесток и страз. На лице балерины красуется медицинская маска.

«Готовлюсь к свадьбе, — сообщила знаменитость. — Все в стразах, красивое, как я люблю. Все готово».

Еще одним атрибутом стали домашние тапочки, которые Волочкова назвала «свадебными». Звезда решила отпраздновать свадьбу у себя дома и спросила поклонников, хватит ли места для подобного мероприятия. «Шедевр этого видео — тапочки. Свадебные! А мой дом для свадьбы подойдет? 850 метров. Погуляем от души», — заметила артистка.

Напомним, Анастасия сообщила пользователям сети, что свадьба будет грандиозной. Хоть она и не показывает будущего супруга, но уверена, что будет с ним счастлива. Заметим, что Волочкова планирует в день церемонии сменить около семи платьев, а провести брачную ночь хочет в питерской квартире, подаренной некогда любимым Сулейманом Керимовым. Однако из-за пандемии эти планы находятся на грани срыва. Как бы там ни было, балерина не унывает и планирует закатить вечеринку в своем загородном особняке.