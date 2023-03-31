В страшном сне не привидится: почему современные дети в ужасе от советских комедий

Советские комедии уже давно считаются бессмертной классикой кино. Однако совсем юные зрители не испытывают от просмотра этих фильмов такой же восторг, как взрослое поколение.

Дело в том, что в картинах тех лет есть множество моментов, которые вызывают у молодежи оторопь. Например, в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» есть момент, где герои подходят к автомату с газировкой. Любой желающий мог попить воды с сиропчиком из граненого стакана, которым до этого пользовалась целая армия других людей.

Но и это еще не все. Такие стаканы были настоящим трофеем для местных выпивох, которые постоянно выискивали посуду для своих горячительных напитков. Поэтому стаканы были рассадниками самых разных заболеваний. И это происходило во всех городах СССР. Пожалуй, единственным исключением был Ленинград. В автоматах этого города стояло несколько стаканов, что для приезжих было приятной неожиданностью.

Сегодня даже многие взрослые не решились бы пользоваться этой посудой. А дети, выросшие уже в совсем другом, куда более стерильном мире, тем более.