В страшном сне не привидится: почему современные дети в ужасе от советских комедий
Не разделяют восторга взрослых.
Советские комедии уже давно считаются бессмертной классикой кино. Однако совсем юные зрители не испытывают от просмотра этих фильмов такой же восторг, как взрослое поколение.
Дело в том, что в картинах тех лет есть множество моментов, которые вызывают у молодежи оторопь. Например, в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» есть момент, где герои подходят к автомату с газировкой. Любой желающий мог попить воды с сиропчиком из граненого стакана, которым до этого пользовалась целая армия других людей.
Но и это еще не все. Такие стаканы были настоящим трофеем для местных выпивох, которые постоянно выискивали посуду для своих горячительных напитков. Поэтому стаканы были рассадниками самых разных заболеваний. И это происходило во всех городах СССР. Пожалуй, единственным исключением был Ленинград. В автоматах этого города стояло несколько стаканов, что для приезжих было приятной неожиданностью.
Сегодня даже многие взрослые не решились бы пользоваться этой посудой. А дети, выросшие уже в совсем другом, куда более стерильном мире, тем более.