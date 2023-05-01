В страшном сне не привидится: это хобби турецких красавиц шокирует любую россиянку

Турецкие женщины славятся не только своей красотой, но и хозяйственностью. Однако их бытовые привычки, которые превратились в своеобразное хобби, могут удивить любую россиянку.

Женщины Турции занимаются уборкой дома не по выходным, как принято у нас, а практически каждый день или как минимум два раза в неделю. Хозяйки регулярно чистят окна, натирают до блеска полы, избавляются от пыли даже в самых темных закоулках квартиры. Но и это еще не все.

Во время уборки помещений турчанки двигают все шкафы, диваны, кровати и даже холодильники, чтобы добраться до укромных мест пылесосом или тряпкой. Кроме того, хозяйки моют полы водой с ароматизаторами, чтобы в квартире приятно пахло. И, конечно, не стоит забывать о коврах, которые есть в каждом турецком доме. Изделия тщательно выбивают три раза в неделю, чтобы не дать пыли накопиться.

То, что для большинства россиянок генеральная уборка, для турчанок всего лишь каждодневная рутина. Но больше всего наших соотечественниц шокирует привычка то и дело передвигать холодильники — такое может привидеться только в кошмаре.