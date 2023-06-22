В страшном сне не привидится: что вытворяют с русскими именами за границей

Вы точно не захотите так назвать ребенка.

В западных фильмах всегда коверкали русские имена и фамилии. Казалось бы, в эпоху Интернета и онлайн-переводчиков эта проблема должна была уйти в прошлое. Но издевательства над русскими персонажами продолжаются.

Так, в очередном фильме бондианы «Золотой глаз» есть русская злодейка по имени Ксения в исполнении Фамке Янсен. Казалось бы, что в этом такого? Но фамилию героиня носит очень необычную для России — Онатопп.

В «Рэмбо-3», действие которого разворачивается в Афганистане, фигурирует русский полковник Алексей Зайсен. Вероятно, он должен быть Зайцевым, но американские киноделы посчитали иначе.

«Идентификация Борна» породила самый популярный мем об исковерканных русских именах. Героя по паспорту зовут Фома Киниаев, что уже достаточно необычно. Но по-русски это имя почему-то выглядит как Ащьф ЛШТШФУМ. Возможно, американцы думали, что на русской и английской раскладке буквы расположены одинаково?

В «Терминале» героя в исполнении Тома Хэнкса зовут Виктором, но по-русски это почему-то звучит как Гульнара. Персонаж родом из Беларуси, но огрехи переводчика этим не оправдать.