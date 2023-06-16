В столицу только на заработки: Проклова давно переехала, но многие ни сном ни духом

Елена Проклова последние годы сконцентрирована преимущественно на театре. Она участвует во многих постановках, а преданные поклонники никогда не пропускают ее появления на сцене. И, как оказалось, ради работы она специально прилетает в Москву, ведь уже давно живет в другом городе.

Как призналась сама артистка порталу 100 News, несколько лет назад она купила дом в Сочи. Большую часть года она старается проводить именно там, но вынуждена летать в Москву ради своей работы и фанатов.

«Прилетаю в Москву только играть спектакли. Остальное время я здесь», – рассказала знаменитость.

По словам Прокловой, в Сочи ее привлекает размеренный ритм жизни и природа. Она с удовольствием наблюдает за поющими птицами, которых не готова променять на шум столицы.