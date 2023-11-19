В сто раз обиднее «старой девы»: как на Руси называли незамужних женщин

На Руси женились рано. Считалось, что если девушка до двадцати лет не сосватана, с ней что-то не так — или характером не вышла, или внешностью, или здоровьем.

В 23-25 на женщину, не бывавшую замужем, вешали ярлык старой девы. Ее сторонились женихи, к ней не заглядывала сваха. А односельчане награждали обидными прозвищами.

«Перестарка» и «прокисшая невеста» — пожалуй, самые мягкие из них. Куда чаще их величали «непетым волосьем».

Все потому, что на Руси только замужние женщины могли покрывать голову платком. Одиночки ходили простоволосыми и очень от этого страдали.

В деревнях такие крестьянки становились изгоями. Их презирали и побаивались одновременно.

Причины безбрачия были разными. Наиболее распространенные — это болезнь, невозможность работать или рожать детей. Реже замуж не выходили из-за переборчивости невесты или ее родни: женихам отказывали в надежде на лучшую партию, а в итоге оставались ни с чем.