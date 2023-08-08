В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы

Сергей Семенов «прославился» на всю страну благодаря не самой приятной истории. В 2017 году несовершеннолетняя девушка Диана Шурыгина в эфире ток-шоу обвинила парня в надругательстве. 21-летний молодой человек тогда получил уголовный срок — 8 лет в колонии. Однако некоторые россияне не стеснялись выражать ему свою поддержку. По их мнению, связь у молодых людей была по согласию, а значит, Семенов напрасно отбывал наказание.

Общественная шумиха помогла мужчине выйти на свободу уже через год. Он воспользовался шансом начать жизнь сначала, переехал в другой город и стал работать правозащитником. Семенов занимался помощью невинно осужденным и даже снова появлялся в ток-шоу, например в «Пусть говорят» у Дмитрия Борисова, но на этот раз уже в качестве эксперта.

Кроме того, мужчина обрел счастье и в личной жизни. Его избранницей стала настоящая красавица по имен Алина: молодые люди знакомы с самого детства. Пара часто делится совместными снимками в соцсетях.

Между тем жизнь предполагаемой жертвы Семенова сложилась совсем иначе. Все последние годы Диана Шурыгина откровенно рассказывала в Сети о своих романах, занималась сомнительным бизнесом и публиковала пикантные снимки.