В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы

Хотя в последнее пару десятилетий киноиндустрия заметно продвинулась вперед и подарила миру пару-тройку десятков культовых фильмов, ничто пока так и не смогло превзойти мировую классику, в том числе и «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

Спустя более чем 50 лет после релиза культовая криминальная драма продолжает получать внимание со стороны новой аудитории — и все-таки найдутся похожие фильмы от не менее культовых режиссеров, которые смогли приблизиться к уровню эпика, созданного в «Крестном отце».

Один из лучших гангстерских фильмов в истории, драматическая картина Брайана Де Пальма может похвастаться в том числе и Аль Пачино в роли Тони Монтаны — одного из кубинских беженцев, отправившихся в Соединенные Штаты на поиски той самой Американской Мечты.

«Лицо со шрамом» — история невероятного взлета и такого же оглушительного падения лидера криминальной группировки, психологический портрет и совершенно неожиданная ранимость которого играют не менее важную роль в развитии эпичного сюжета.

Вторая часть супергеройской трилогии Кристофера Нолана, «Темный рыцарь» уже давно признан величайшим фильмом в истории жанра и, более того, одним из самых эпичных боевиков 2000-х годов. В фильме идеально практически все — Кристиан Бэйл в образе Бэтмена, Хит Леджер в роли Джокера, динамично развивающийся сюжет и не менее интересные второстепенные персонажи.

Именно «Темный рыцарь» показал, что Кристофер Нолан может освоить любой жанр, если захочет, — все благодаря его педантичному подходу к работе над сценарием и проработке тех деталей, которые считаются неотъемлемой частью оригинальной истории.

Последний фильм в карьере Серджио Леоне стал своего рода посвящением великого режиссера жанру, благодаря которому появились его лучшие проекты. «Однажды в Америке», несмотря на уже давно устаревшие образы главных героев, не перестает поражать воображение новых зрителей — тут и Роберт Де Ниро в главной роли, и музыка Эннио Морриконе, и захватывающая история с не менее захватывающими сюжетными поворотами.

Спустя столько лет после своего выхода «Однажды в Америке» остается где-то совсем рядом с «Крестным отцом» в списке лучших криминальных драм всех времен и народов.

Имя Квентина Тарантино хорошо знакомо даже тем, кто не так уж разбирается в кино, а название «Криминальное чтиво» знакомо еще лучше. Один из лучших фильмов 1990-х годов и в целом последних нескольких десятилетий, «Криминальное чтиво» поделило историю жанра криминальной драмы на «до» и «после», представив смешение сразу нескольких разных историй, так или иначе переплетающихся в одну.

Сегодня любой подобный фильм так или иначе подпадает под сравнение с шедевром Тарантино, а бессменная популярность «Криминального чтива» явно говорит о невероятном таланте Тарантино как сценариста и режиссера.

Снятый мастером жанра гангстерского кино Мартином Скорсезе, который почти отказался от работы над одним из своих шедевров, «Славные парни» — тот самый фильм, который по уровню своей эпичности действительно смог встать в один ряд с «Крестным отцом».

Рассказывая историю жизни криминального лорда, который прошел через как взлеты, так и падения, картина — самый настоящий аттракцион для зрителя, которого порадуют интересные персонажи, то и дело звучащие шутки со стороны гангстеров и отличная режиссерская работа, благодаря которой сюжет «Славных парней» никогда не дает заскучать.