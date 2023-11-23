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В старину на Рождество гости могли хозяину дома разнести калитку: вот какое правило чтил каждый

23 ноября 2023 15:00
В старину на Рождество гости могли хозяину дома разнести калитку: вот какое правило чтил каждый

Кто не знал, тот мог поплатиться.

Это сейчас колядки и «посевания» давно в прошлом. в Европе и в России принято колядовать — просить конфеты — лишь на Хэллоуин. А еще совсем недавно колядовали в рождественский сочельник.

И дети, и молодежь объединялись в большие группы: все гурьбой ходили по дворам и домам с песнями и плясками в надежде «поживиться» угощением или разжиться деньгами. В южных районах колядки называли щедровками (отсюда и Щедрый вечер).

В этот вечер было не принято жадничать, поэтому колядующих одаривали весьма ценно. Считалось, что если поскупиться, то благополучия и спокойствия в новом году ни жадине, ни его семье не видать.

Да и сами колядующие были обычно не из робкого десятка: могли начать шуточно угрожать в духе «кто не даст пирога, тому корову за рога». Оказывались среди них и хулиганы, которые могли сломать что-то во дворе. Так что сладости и деньги в дни колядок лились рекой.

Фото: Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством» (1961)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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