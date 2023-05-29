В стандарты красоты не вписывалась: этот недостаток Селезневой едва удалось скрыть

Наталья Селезнева была признанным эталоном красоты для советских женщин. Знаменитая актриса отличалась аккуратным носиком, заостренным подбородком и добрым взглядом. А костюмеры зачастую подчеркивали ее стройную фигуру и тонкую талию. Но в реальной жизни у артистки был один заметный недостаток, который зрители долгие годы не замечали.

Дело в том, что у кинозвезды был достаточно высокий рост, который составлял 175 сантиметров. Но в кадре знаменитость казалась весьма миниатюрной девушкой, благодаря чему становилась еще привлекательнее. К тому же иногда актрисе приходилось носить туфли на каблуке, но даже в них она смотрелась как настоящая кукла.

Такого результата добивались кинооператоры и постановщики. Поэтому несмотря на то, что Селезнева не вписывалась в стандарты красоты, ее считали примером женственности и элегантности.