В СССР звезду «Вечного зова» ненавидел каждый первый: причина сейчас кажется странной
Поклонники не могли скрыть свою злобу.
Многосерийный фильм «Вечный зов» зрители увидели в 70-х. Публика осталась в восторге от захватывающей истории жителей деревни Михайловка, а особенно высоко хвалила актеров. При этом некоторым артистам эти съемки испортили репутацию.
Так, Вадим Спиридонов в сериале исполнил роль кулака Федора Савельева.
И артист настолько органично смотрелся в роли, что зрители начали ассоциировать его именно с жестоким героем. Они были уверены, что и вне съемочной площадки он отличается скверным характером.
Фанаты были так убеждены в своей теории, что нередко устраивали драки с Савельевым. Встретив артиста на улице, они пытались отомстить ему за всю деспотичность, которую видели на экранах.
Ситуация изменилась лишь спустя годы. Артист активно снимался в других проектах, поэтому публика забыла о его яркой роли и простила все прегрешения его героя.