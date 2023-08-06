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В СССР звезду «Вечного зова» ненавидел каждый первый: причина сейчас кажется странной

6 августа 2023 14:30
В СССР звезду «Вечного зова» ненавидел каждый первый: причина сейчас кажется странной

Поклонники не могли скрыть свою злобу.

Многосерийный фильм «Вечный зов» зрители увидели в 70-х. Публика осталась в восторге от захватывающей истории жителей деревни Михайловка, а особенно высоко хвалила актеров. При этом некоторым артистам эти съемки испортили репутацию.

Так, Вадим Спиридонов в сериале исполнил роль кулака Федора Савельева.

И артист настолько органично смотрелся в роли, что зрители начали ассоциировать его именно с жестоким героем. Они были уверены, что и вне съемочной площадки он отличается скверным характером.

Фанаты были так убеждены в своей теории, что нередко устраивали драки с Савельевым. Встретив артиста на улице, они пытались отомстить ему за всю деспотичность, которую видели на экранах.

Ситуация изменилась лишь спустя годы. Артист активно снимался в других проектах, поэтому публика забыла о его яркой роли и простила все прегрешения его героя.

Фото: кадр из сериала "Вечный зов" (1973-1983)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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