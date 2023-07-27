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В СССР женщины рыдали от любви к этому красавцу: в 73 года он все еще сердцеед (фото)

27 июля 2023 11:45
В СССР женщины рыдали от любви к этому красавцу: в 73 года он все еще сердцеед (фото)

Годы совершенно не сказываются на звезде экрана.

Борис Щербаков дебютировал на большом экране в 12 лет, снявшись в фильме «Мандат». После этого он решил связать свою жизнь с кино и снялся в сотнях проектов, покорив миллионы поклонниц.

Зрительницы всего СССР мечтали познакомиться с прославленным артистом. Они выстраивались в очереди на его театральные постановки и раскупали билеты в кино. Сам артист был рад такой славе и старался сниматься как можно больше.

Продолжает карьеру знаменитость и до сих пор. Только за прошлый год 73-летний Щербаков принял участие в пяти проектах, одним из которых стала драма «Обоюдное согласие».

Как отмечают поклонники, звезда экрана даже спустя годы отличается красотой. Щербаков не растерял природного обаяния и все еще разбивает сердца фанаткам со всей страны.

В СССР женщины рыдали от любви к этому красавцу: в 73 года он все еще сердцеед (фото)

«Великолепный», «Харизматичный, притягивающий к себе актер и человек», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Миг удачи» (1977), кадр из фильма «Тут все свои» (2023)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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