В СССР женщины рыдали от любви к этому красавцу: в 73 года он все еще сердцеед (фото)

Борис Щербаков дебютировал на большом экране в 12 лет, снявшись в фильме «Мандат». После этого он решил связать свою жизнь с кино и снялся в сотнях проектов, покорив миллионы поклонниц.

Зрительницы всего СССР мечтали познакомиться с прославленным артистом. Они выстраивались в очереди на его театральные постановки и раскупали билеты в кино. Сам артист был рад такой славе и старался сниматься как можно больше.

Продолжает карьеру знаменитость и до сих пор. Только за прошлый год 73-летний Щербаков принял участие в пяти проектах, одним из которых стала драма «Обоюдное согласие».

Как отмечают поклонники, звезда экрана даже спустя годы отличается красотой. Щербаков не растерял природного обаяния и все еще разбивает сердца фанаткам со всей страны.