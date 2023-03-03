В СССР женщины дрались за билет на концерт уголовника: что они в нем нашли?

Советская эстрада славилась выдающимися талантами. Одним из главных любимцев публики считался Сергей Захаров, который покорил всю женскую аудиторию своим бархатным голосом и необыкновенной внешностью. Однако мало кто знает, как сложилась судьба кумира миллионов советских дам.

В 70-е получить билет на концерт Захарова было почти невозможно, ведь за него поклонницы артиста буквально дрались. Все мечтали увидеть воочию этого роскошного брюнета с пышными кудрями, очаровательной улыбкой и манящим взглядом. Казалось, что слава Сергея будет вечной. Но в конце 70-х одно событие перечеркнуло всю его жизнь.

Тем роковым вечером Захаров подрался с администратором мюзик-холла, где работал артист. Причиной конфликта стала просьба певца выделить для его друзей несколько пропусков в зал. Администратор отказал Сергею, причем сделал это в грубой форме. После ссоры последовала драка, в которой серьезно пострадали обе стороны.

Так Захаров оказался в суде в качестве обвиняемого. Говорилось, что он все спланировал заранее и «перешел дорогу» высокопоставленному чиновнику. В итоге певца приговорили к одному году лишения свободы. Когда Захаров вышел, то понял, что о нем все забыли. Он так и не смог вернуть былую популярность.