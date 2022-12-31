В СССР женщины бы сгорели от стыда: привычки современных девушек, чуждые советским людям

В Советском Союзе представительницы прекрасного пола придерживались строгих пусть и негласных правил поведения. Сегодняшние привычки молодых дам точно ввели бы их в ступор.

Например, для советской женщины было стыдно оказаться плохой хозяйкой и не уметь самостоятельно держать квартиру чистой и уютной. Сегодня девушки наоборот облегчают свои домашние хлопоты с помощью гаджетов и различных сервисов.

Ещё одной привычкой, которая озадачит возрастных дам стала современная мода на яркие образы.

В СССР любая яркая и выделяющаяся вещь считалась признаком распутной девушки.

Однако образ развратницы состоял не только из внешнего облика. Советские женщины не могли просто так проводить время с мужчинами, поскольку это считалось неприемлемым поведением. Современные девушки могут свободно общаться с молодыми людьми и не вызвать осуждения общества.

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