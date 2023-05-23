В СССР запретили «идеологически неправильный» продукт: сегодня без него не обойтись

Считается, что в советские времена США были страной, с которой ни в коем случае нельзя было сотрудничать и тем более перенимать капиталистический опыт. Однако на заре СССР чиновники даже пытались учиться у заокеанских коллег.

Именно благодаря наркому пищевой промышленности, который посетил Америку, на полках магазинов появился любимый всеми кетчуп. Этот томатный соус рекомендовали добавлять практически во все блюда, и вскоре он стал очень популярен среди граждан. А в некоторых поваренных книгах его советовали употреблять даже с рисовой кашей.

Но затем кетчуп исчез с прилавков. А произошло это с началом холодной войны. Американский продукт признали «идеологически неправильным», поскольку США стали главным противником СССР на мировой арене. Полюбившийся томатный соус предлагали заменять. Однако ни один аналог не пользовался такой же популярностью.