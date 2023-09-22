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В СССР закрывали глаза на этом моменте: самая развратная сцена с Вертинской (фото)

22 сентября 2023 15:45
В СССР закрывали глаза на этом моменте: самая развратная сцена с Вертинской (фото)

Публика была поражена смелыми кадрами.

Картина «Человек-амфибия» вышла на советские экраны в начале 60-х. Зрители остались в восторге от романтичной истории, но их внимание привлек не только сюжет фильма.

Дело в том, что Анастасия Вертинская стала героиней весьма откровенного эпизода. Художники по костюмам одели ее в очень тонкий купальник, поэтому в некоторых сценах зрители видели формы артистки, как будто она голая. И особенно это бросается в глаза в эпизоде, когда Ихтиандр и Гуттиэре оказываются под водой.

Сцена оказалась настолько откровенной, что шокированные зрители отправили немало писем правительству страны. Многие требовали запретить фильм или как минимум вырезать эти эпизоды, которые точно не должны были увидеть дети и подростки. И создателям даже пришлось оправдываться, объясняя некачественный купальник слишком маленьким бюджетом.

В СССР закрывали глаза на этом моменте: самая развратная сцена с Вертинской (фото)
Фото: Кадры из фильма «Человек-амфибия» (1961)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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