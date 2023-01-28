В СССР за такое стыдили: вот что нельзя было делать советским женщинам

Мода в СССР была достаточной специфичной темой, и даже в журналах, посвящённых данному вопросу, часто встречались необычные советы для женщин. При этом не соблюдение этих важных предписаний могло обернуться осуждением со стороны общественности.

К примеру, в прошлом веке представительницы прекрасного пола строго порицались за слишком привлекательный внешний вид. Яркие образы и макияж считались признаком распущенности, поэтому все стильные наряды были под негласным запретом.

Другой отличительной чертой за которую девушку могли пристыдить — это явный интерес к модным тенденциям.

В то время в почете были дамы, думающие в первую очередь о будущем страны и собственной семьи, а не о своем наряде.

Еще один совет был адресован женщинам за 40. Считалось, что в этом возрасте уже нельзя носить длинные волосы. Поэтому очень взрослым гражданкам необходимо было иметь короткие аккуратные прически.