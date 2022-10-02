В СССР за 45 лет не зарабатывали: сколько получил Тодоровский за «Интердевочку»

Зарплаты в СССР регламентировались на государственном уровне – и, конечно, гонорары советских кинодеятелей были скромнее голливудских коллег, но на фоне представителей других профессий бывали просто астрономическими.

В 1989 году сотрудников киностудии «Мосфильм» ошеломил гонорар, выплаченный режиссеру Петру Тодоровскому за фильм «Интердевочка» – рассказал портал «Культурология» . Сумма равнялась 550 средних зарплатам тех лет – чтобы получить такие деньги, нужно было работать целых 45 лет. Супруга режиссера, Мира Тодоровская, нашла иностранного спонсора, который инвестировал в картину. Обычно советским лентам присваивалась категория, в соответствии с которой рассчитывался гонорар членам съемочной группы и актерам. Но «Интердевочке» решили не присваивать категорию, а сделать ставку на прокат – и создатели культового фильма не прогадали.