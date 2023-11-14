В СССР всем в самолете давали особенное лакомство: причина неожиданная

Полет на самолете в СССР сопровождался милой традицией, о которой многие уже успели забыть. Перед началом путешествия всем на борту выдавали одно особенно угощение. У этого лакомства была важная миссия.

Стюардессы раздавали конфеты под говорящим названием «Взлетные». Делалось это с заботой о самочувствии пассажиров. Дело в том, что рассасывание леденцов помогало избежать закладывания ушей и чувства тошноты.

Нужно отметить, что карамель можно было встретить только в воздушной гавани — в обычные продуктовые магазины ее не поставляли. Производителем редкой продукции стала фабрика «Красный октябрь». У конфет был лимонный вкус и красно-бело-синяя этикетка, на которой изображался пассажирский самолет ТУ-154.

Увы, но после распада Союза леденцы исчезли. Сегодня на рынке представлен их аналог под названием «Взлет». Однако, как отмечают те, кто все еще помнит легендарные «Взлетные», вкус у них совсем не тот.