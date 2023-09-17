В СССР все женщины мечтали быть похожими на нее: что известно о красотке с флакона духов «Наташа»

В 80-е в Советском Союзе появился новый идеал женской красоты. Его воплощением стала загадочная девушка с упаковки духов «Наташа» от фабрики «Новая Заря». На коробке напечатали фотографию томной блондинки с удивленным взглядом, который придавал образу еще большую таинственность.

Казалось, что девушку окликнули, а она обернулась. Множество людей вырезали изображение, приклеивали на картонку и вкладывали карточку в портмоне, книгу или записную книжку. Красавица стала мечтой солдатов-срочников, которые заваливали фабрику письмами с признаниями в любви.

Кто на самом деле украшал упаковку духов, доподлинно не известно.

Фотографию девушки просто выбрали из базы, это была модель из Финляндии. Знала ли она, какую славу получила в СССР, так и осталось загадкой, как и личность блондинки с духов «Наташа».