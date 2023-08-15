В СССР все смеялись над фразой про «руссо туристо»: в Италии хватаются за голову

Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» подарила зрителям множество запоминающихся фраз. Афоризмы из фильма мгновенно ушли в народ, а одним из самых популярных выражений стало «руссо туристо, облико морале», которую произносит герой Андрея Миронова.

В течение многих лет зрители, слабо знакомые с иностранным языком, были уверены, что в кадре Миронов говорит на итальянском. Но на самом деле эта фраза ничего не означает для жителей средиземноморской страны, ведь два слова из четырех придуманы.

Так, в итальянском нет «облико» и «туристо». Слово «облик» переводится как aspetto или forma, а «турист» — как turista.

И именно поэтому итальянские зрители, которые хорошо знакомы с советским кинематографом, с недоумением относились к броскому выражению. Калька, похожая на их родной язык, на самом деле является набором букв и не означает ничего.