В СССР все с ума сходили по этому сериалу: не поверите, на что шли из-за него

Зарубежные фильмы всегда вызывали в СССР особый интерес. Среди них и американский сериал «Лесси». Главным героем этого проекта стала собака с длинной шерстью бело-рыжего окраса.

Поклонников у картины было не счесть. И, конечно, зрители мечтали приобрести точно такого же четвероногого друга. Но ради осуществления этой мечты приходилось сильно постараться.

Все дело в том, что стоимость щенка породы колли или шотландской овчарки достигала немыслимых значений. В те времена она приравнивалась к средней зарплате инженера. Но мало было найти нужную сумму. После этого возникала еще одна трудность.

Желающим приобрести питомца приходилось запасаться терпением. Спрос был настолько велик, что иногда ждать «свободного» малыша приходилось целый год. Однако людей, сходивших с ума по популярному сериалу, это нисколько не останавливало.