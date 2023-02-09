В СССР все проводники добавляли соду в чай пассажирам: причина вас обескуражит

В течение многих лет проводницы советских поездов экспериментировали с чаем, который подавали пассажирам. Как оказалось, в напиток непременно добавляли щепотку пищевой соды, но делалось это совсем не для того, чтобы навредить путешественникам.

Дело в том, что работницы железных дорог были уверены: вещество улучшает вкусовые качества напитка, а в малых количествах никогда не принесет вреда. Якобы от одной щепотки цвет чая становился ярче и насыщеннее, как и вкус. Главное — добавить такое количество соды, чтобы пассажиры не почувствовали ее, поэтому долгие годы никто не догадывался о необычной добавке.

К тому же сода помогала и при изжоге. А в поездах путешественники нередко сталкивались с этой проблемой из-за тех продуктов, которыми питались в пути. Поэтому таким образом проводницы еще и заботились о здоровье пассажиров, делая их поездки более комфортными.