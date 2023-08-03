В СССР все пили из одного стакана и не боялись, а зря: от последствий мурашки по коже

Автоматы с газированной водой стояли почти на каждой улице в СССР. В жаркую погоду всегда можно было охладиться и выпить стаканчик. Только была одна проблема, о которой почему-то никто не задумывался. Этот самый стаканчик был один. Ни о каких одноразовых и речи не шло.

Прямо в автомате стоял привычный граненый стеклянный стакан. И все, не задумываясь, пили из него. Он даже толком не мылся: лишь немного ополаскивался струей холодной воды. А в сильную жару, когда за утолением жажды выстраивались по 10-15 человек, пренебрегали и этим. Однако никто не трубил на весь Союз о всплеске заболеваемости.

По мнению эксперта, так происходило далеко не потому, что ее не было. Просто в советские годы такие вещи предпочитали держать в тайне и не портить статистику. Однако это не отменяло того факта, что заразиться через стаканчик можно было целым букетом вирусных заболеваний: от гепатита до хеликобактериоза, приводящего к раку желудка.