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В СССР все обожали этот индийский фильм: не знали, что «краденый»

29 ноября 2023 08:15
В СССР все обожали этот индийский фильм: не знали, что «краденый»

О судьбе фильма публика узнала только спустя годы.

Драма «Зита и Гита» стала одним из самых популярных иностранных фильмов, с которым познакомились жители СССР. Миллионы поклонников были в восторге от драматичной истории двух сестер, разлученных в детстве, но мало кто догадывался, как именно появилась картина.

Так, перед «Зитой и Гитой» индийские зрители три раза видели подобный сюжет на экранах. В 1967 году в прокат вышла драма «Рам и Шиам». История рассказывала о богаче Раме и крестьянине Шиаме, которые были похожи как две капли воды. Однажды судьба сводит их вместе — они меняются местами. И, преодолевая множество комичных ситуаций, все же обретают счастье.

Лента «Зита и Гита», как уверены эксперты, является реймейком «Рама и Шиама». Однако, помимо этого, зрители видели схожий сюжет в картинах «Рамуду и Бхимуду» и «Сын нашего дома». Но эти фильмы стали доступны советским поклонниками значительно позже, поэтому никто не догадывался, что «Зита и Гита» — это далеко не оригинальная история.

Фото: Кадр из фильма «Зита и Гита» (1972)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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