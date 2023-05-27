В СССР все ненавидели жену Сергея Бондарчука: она утерла нос каждому

Советские времена не были такими уж целомудренными, как кажется на первый взгляд. Об этом отлично знали деятели кино, бурной личной жизни которых могут позавидовать многие.

Когда режиссер Сергей Бондарчук закрутил роман с юной актрисой Ириной Скобцевой, никто не верил в серьезность его намерений. Создатель кинополотна «Война и мир» был на тот момент женат на Инне Макаровой и воспитывал дочь Наталью. Какое-то время Бондарчуку и Скобцевой удавалось скрывать свои отношения от общественности, но однажды они были рассекречены.

Пару ждали критика и порицание, причем Ирине Константиновне досталось в разы больше, чем режиссеру. Актрису называли воровкой и разлучницей, ей постоянно напоминали истину, что на чужом несчастье она не построит счастья. Так Скобцеву возненавидела вся страна.

Несмотря не жесткий прессинг, паре удалось сохранить свои отношения. Режиссер развелся с Макаровой и женился на своей возлюбленной. В этом браке родился будущий режиссер Федор Бондарчук, а также актриса Алена Бондарчук. Супруги прожили вместе 35 лет, и лишь смерть Сергея Федоровича смогла их разлучить. В итоге Скобцева доказала всем скептикам и критиканам, что она была главной женщиной в жизни именитого режиссера. Актриса пережила его на 26 лет. Примечательно, что она скончалась в день его смерти.