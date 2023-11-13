В СССР все напевали песню о Варваре с курами: оказалось, речь шла о «папочке»

Любимый хит рассказывал совсем не о том.

Группа Boney M. в 80-е годы пользовалась огромной популярностью в СССР. Ее хиты крутили на всех дискотеках, а пластинки немецкого коллектива ценились на вес золота. Но одна из композиций особенно полюбилась советскому слушателю. Многим казалось, что она поется на русском языке.

Речь идет вовсе не о песне Rasputin, как можно было бы предположить. Любимым треком россиян оказался Daddy Cool. Неудивительно, если это название кажется незнакомым. Ведь в Советском Союзе песню знали под названием «Варвара жарит кур».

Именно такие слова слышались в хите русскоговорящим поклонникам.

На самом деле никакая Варвара, конечно, в тексте не фигурирует. Популярная песня Boney M. называется «Клевый папочка». А те самые слова о жареных курах на самом деле гласят:

«Она в безумном восторге от этого клевого папочки».

Но россияне продолжают слышать слова о кулинарке Варе.