В СССР все думали, что на рынках продают джинсы с сифилисом: будете смеяться, узнав правду

В Советском Союзе существовал товарный дефицит. Страна стремилась самостоятельно обеспечивать граждан всем необходимым, стараясь не обращаться к импорту. Тем временем западная мода стремительно развивалась. В Европе и Америке были популярны джинсы, о которых мечтали советские модники.

Молодежь во что бы то ни стало стремилась заполучить вожделенные брюки. Однако в обществе ходили тревожные слухи. Якобы джинсы заражали сифилисом, а в швы зашивали личинки вшей. Медики от таких сплетен откровенно хохотали. Тем не менее многие действительно стали опасаться за свое здоровье.

Согласно одной из версий, утку пустили власти. Однажды такой дерзкий трюк уже сработал. Когда офицеры стали массово ввозить в страну афганские дубленки, их испугали многочисленными инфекциями. И тогда военные отказались от подобных подарков женам. Так чиновники использовали невежество граждан в своих целях.