В СССР все думали, что известный хит про Владислава: многие до сих пор в этом уверены

Немецкий певец Haddaway представил свой хит What Is Love в 1993 году. Песня мгновенно стала популярной не только на родине артиста, но и по всему миру, в том числе и в России. При этом далеко не все поклонники догадывались, о чем же поет музыкант.

Большая часть фанатов не скрывала: по их мнению, Haddaway посвятил песню какому-то Владиславу. Во всех уголках страны пели «Владислав, бейби донт херт ми, донт херт ми, ноумо». Однако эта версия далека от правды. И на самом деле в первых строчках припева артист повторяет название композиции. Он задает слушателю вопрос «What Is Love?», а во второй части припева просит больше не делать ему больно.

Но из-за особенностей произношения самого артиста, который родился в Тринидаде, далеко не все поклонники понимали, что именно он поет. И из-за этого «народная» версия быстро стала популярной.