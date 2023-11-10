В СССР все думали, что эта песня про ВДВ: узнав правду, будете хохотать

Композиции группы АВВА были популярны не только у себя на родине, но и по всему миру, в том числе и в СССР. Танцевальные песни мгновенно становились хитами, и лишь ограниченному числу музыкальных произведений удалось добиться такой же славы. Однако из-за незнания языка советские поклонники нередко неверно истолковывали тексты песен.

Так, на пике карьеры коллектив представил очередной хит Super Trouper. И советские энтузиасты решили, что он посвящен солдатам воздушно-десантных войск. В течение многих лет фанаты коллектива были уверены, что шведы отдают дань уважения советским десантникам. Подтверждали эту версию и советские диджеи, которые рассказывали о ней во время радиоэфиров.

На самом же деле коллектив пел об осветительном оборудовании фирмы Super Trouper и даже не упоминал военных. Но поклонники узнали об истинном смысле песни только спустя многие годы, что немало разочаровало их.