В СССР все были уверены, что эта песня советская: шокирующая правда вскрылась спустя годы

Публика даже не догадывалась, что ее обманывают.

Александр Зацепин и поэт Леонид Дербенев написали композицию «Звенит январская вьюга» специально для комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Зрители фильма остались в восторге от песни, которую исполнила Нина Бродская. Ее создателей расхваливали за народный хит, однако авторы позаимствовали въедливую мелодию.

Дело в том, что за пять лет до выхода фильма Леонида Гайдая молдавская группа ВИА «Норок» записала композицию «О чем плачут гитары». И ее музыка — практически точная копия «Январской вьюги». Миллионы поклонников знали наизусть слова песни, но со временем ее популярность сошла на нет, поэтому публика не смогла обнаружить заимствование.

Зацепин при этом никогда не комментировал возможный плагиат. Он не рассказывал историю создания «Январской вьюги» и до сих пор не отвечает на провокационные вопросы журналистов.