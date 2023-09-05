В СССР все ахнули: эти слова Раневской о свекрови до сих пор кажутся неоднозначными

Фаину Раневскую советские зрители запомнили благодаря ролям в фильмах «Подкидыш», «Золушка», «Девушка с гитарой», «Осторожно, бабушка!», а также озвучке мультфильмов «Сказка о царе Салтане» и «Карлсон вернулся». Однако всесоюзная звезда была в первую очередь театральной актрисой, и ее главной ролью можно назвать Вассу Железнову.

Персонаж из одноименной трагедии Максима Горького — это женщина сильная и волевая, которая может постоять не только за себя, но и за честь своей семьи. На Вассе держится весь дом. Раневская, как никто другой, смогла передать глубину и противоречивость своей героини.

«Свекровь тебе. Знаешь, что такое свекровь? Это — всех кровь! Родоначальница», — эта фраза из пьесы, произнесенная артисткой со сцены, стала крылатой.

Так Железнова метко обозначала свою роль главы семьи, пишет Sport 24 .