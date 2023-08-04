В СССР врали о пользе этого летнего напитка: он опасен для всех

Советские врачи были уверены: минеральная вода является отличным напитком для летнего сезона. Она прекрасно утоляет жажду, а ее химический состав может вылечить от многих болезней и повысить иммунитет. Однако оказалось, что эта теория далека от действительности.

Дело в том, что элементы, содержащиеся в минералке, могут быть как полезны, так и вредны. Например, людям с больными почками нужно сторониться этого напитка. А большое содержание фтора при постоянном употреблении может привести к потере прочности костей и к появлению кариеса. Повышенный калий становится причиной нарушений сердечного ритма, а магний — остановки сердца.

При этом полезные свойства в напитке все же есть. Как рассказала эндокринолог-андролог Зухра Павлова порталу 74.ru, при правильно подобранной воде может улучшиться память, кости и зубы станут крепче, а уровень гемоглобина — повысится.