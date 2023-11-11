В СССР везде закатывали воду в консервные банки: зачем это было нужно

Это сейчас считается, что в СССР ничего не было, на самом деле ассортимент продукции, которую производили в Стране Советов, был поразительно велик. На заводах даже консервировали воду. Да-да, как сайру или тунца, живительную влагу упаковывали в те же самые банки. Но не продавали на прилавках.

Консервированную воду производили для военно-морского флота. Про запас. Такая странная «консерва» легко могла спасти жизнь при крушении корабля. Обыватель спросит, зачем так заморачивались, если можно было просто налить влагу в бутылки.

Это не так. Консервированная вода в банках хранилась гораздо дольше бутылочной. Плюс упаковка была компактной, удобной и эргономичной. Кстати, в таком виде воду выпускали вплоть до распада СССР. Сейчас запасная живительная влага для моряков хранится в вакуумных пакетах объемом 100 мл.