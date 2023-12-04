В СССР в майонез добавляли необычный ингредиент: так делают до сих пор, и вот зачем

Майонез по праву считается одним из самых главных соусов и в СССР, и в современной России. Без него не обходится большинство любимых миллионами блюд, но мало кто знает, что на самом деле оригинальный рецепт заметно отличается от привычного.

Дело в том, что соус был придуман во Франции еще в начале XIX века. И готовился он на яичных желтках с добавлением оливкового масла. Поэтому его цвет не белый, а желтоватый, оттенка «шампань». Но в СССР попал американский вариант блюда, который в огромных количествах готовился на заводах для массового потребителя.

И на массовом производстве рецепт решили изменить. В соус начали добавлять уксус, который обесцвечивал блюдо. Это требовалось для того, чтобы продлить срок годности, так как оригинальный майонез мог простоять в холодильнике всего лишь несколько дней.

С того времени майонез готовят именно таким образом. И роднят его с французским оригиналом лишь несколько общих ингредиентов и название.